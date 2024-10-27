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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Очень хотел выиграть гонку, мне была нужна эта победа»

Сайнс остался очень доволен победой на Гран-при Мехико. Пилот «Феррари» подвел итоги гонки, а также рассказал о борьбе за лидерство с Максом Ферстаппеном.

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