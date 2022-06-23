Медвежий угол

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Стало известно о подготовке Германией и Польшей провокаций в отношении Калининградской области

Стало известно о подготовке Германией и Польшей провокаций в отношении Калининградской области

21 июня с рабочим визитом в Калининградскую область прибыл глава Совбеза России Николай Патрушев. Поездка функционера была вызвана не только блокировкой Вильнюсом транзита через литовскую территорию в российский полуэксклав и из него грузов, подпадающих под санкции ЕС.

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