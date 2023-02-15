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Бочкарев: Строители приступили к устройству зенитных фонарей на кровле электродепо «Южное»

Бочкарев: Строители приступили к устройству зенитных фонарей на кровле электродепо «Южное»

Зенитные фонари помогают минимизировать энергозатраты Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о том, как проходит возведение отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо «Южное».

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