В России высказались об идее отправить депутатов Госдумы на военные сборы

Очень много депутатов Госдумы вообще не служили в армии, но при этом должны принимать законы, связанные с Вооруженными силами (ВС) России и со статусом военнослужащих, заявил депутат Госдумы Виктор Соболев.
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