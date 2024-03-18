Шлеменко: Минаков подойдет к бою с Томпсоном в хорошей форме

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился своими ожиданиями в преддверии поединка россиянина Виталия Минакова против британца Оли Томпсона, который станет главным событием суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии