Запад перешёл Рубикон

Виктор Анисимов Осуществив диверсию против одного из звеньев нашей Ядерной Триады, являющейся неоспоримым гарантом независимости и суверенитета России, пусть и руками хохлов и российских предателей, страны Запада перешли Рубикон.
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