Запад перешёл Рубикон

Страна и люди

Виктор Анисимов Осуществив диверсию против одного из звеньев нашей Ядерной Триады, являющейся неоспоримым гарантом независимости и суверенитета России, пусть и руками хохлов и российских предателей, страны Запада перешли Рубикон.