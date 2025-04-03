Родные Василия Уткина делят его многомиллионное наследство: что оставил спортивный комментатор

19 марта исполнился год со смерти голоса спортивной журналистики Василия Уткина. Комментатор ушел, но оставил после себя YouTube-канал с аудиторией в полмиллиона подписчиков, который теперь ведут его ученики, а также наследство.
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