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Калужские новости

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За неделю 178 калужан заболели ковидом

За неделю 178 калужан заболели ковидом

Федеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 26 августа по 1 сентябряФедеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 26 августа по 1 сентября.

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