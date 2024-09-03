За неделю 178 калужан заболели ковидом

Федеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 26 августа по 1 сентябряФедеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 26 августа по 1 сентября.