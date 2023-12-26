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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Элеонора Коган
    Да, эта Ниночка тварь из тварей.Никого не любила, кроме себя. Не давала мужу спасти тонущего ребёнка.Не уважала никог...Милейшая женщина

Милейшая женщина

Милейшая женщина

Нина Петровна Семенова была милейшей женщиной. Во всех отношениях. Все соседи об этом знали и боялись ее как огня.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, эта Ниночка тварь из тварей.Никого не любила, кроме себя. Не давала мужу спасти тонущего ребёнка.Не уважала никого, кроме себя. И,наконец чуть не разрушила семью своей соседки и её детей.
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9 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что хоть поздно, но сообразила. что к ему и уехала.
Ответить
9 час.

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