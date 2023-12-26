Нина Петровна Семенова была милейшей женщиной. Во всех отношениях. Все соседи об этом знали и боялись ее как огня.
Милейшая женщина
Комментарии
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Элеонора Коган
Да, эта Ниночка тварь из тварей.Никого не любила, кроме себя. Не давала мужу спасти тонущего ребёнка.Не уважала никого, кроме себя. И,наконец чуть не разрушила семью своей соседки и её детей.
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9 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что хоть поздно, но сообразила. что к ему и уехала.
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9 час.
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