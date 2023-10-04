Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Исляев
    Ох, много бед ещё впереди ждёт нашу Россию... И когда ж тебе, родная, жить спокойно дадут.Без России никуда...
  • Евгений Саваровский
    На данном этапе Путина потерять мы не имеем права.Россию толкают к ...
  • Владимир Петров
    У нас в Латвии действует договор с РФ о взаимном признании стажа на территории друг друга. Не верю, что с Таджикистан...Разработчицу сове...

Армяне пришли в ужас, узнав имя нового главы СВР Армении: "Привет, новое дно"

Армяне пришли в ужас, узнав имя нового главы СВР Армении: "Привет, новое дно"

Никол Пашинян назначил бывшего омбудсмена главой армянской службы внешней разведкиСегодня, 4 октября, премьер-министр Армении подписал решение о назначении Кристине Григорян главой Службы внешней разведки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
jh
jamal haciyev
где Америка там зло
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх