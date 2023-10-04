Армяне пришли в ужас, узнав имя нового главы СВР Армении: "Привет, новое дно"

Никол Пашинян назначил бывшего омбудсмена главой армянской службы внешней разведкиСегодня, 4 октября, премьер-министр Армении подписал решение о назначении Кристине Григорян главой Службы внешней разведки.
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