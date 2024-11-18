ВСУ уже бьют по России ATACMS. Журналист показал число сбитых ракет: "Чего все возбудились?"

ВСУ уже бьют по России ATACMS. Донецкий журналист Алексей Акутин даже назвал конкретное число сбитых ракет и поинтересовался: "Чего все возбудились?"Американское издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить вглубь России ракетами ATACMS.