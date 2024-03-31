Жители 11 микрорайона в Актау возмутились укладкой тротуара

Об этом они рассказали в Telegram чате акима Мангистауской области, передает inAktau.kz. Жильцы 15 дома 11 микрорайона очень обрадовались, когда узнали, что рядом с их домом появится новая тротуарная дорожка, которая не ремонтировалась с 70х годов прошлого века.