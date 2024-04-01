Песков: Москва проанализирует ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского

Москва подтвердила, что займет определенную позицию относительно легитимности Владимира Зеленского после 20 мая, когда истекает его срок полномочий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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