Власти ЯНАО продлили программу маткапитала до 2030 года

Региональный материнский капитал можно будет тратить на покупку и строительство таунхаусов. Законопроект приняло Заксобрание ЯНАО, передает корреспондент «Север-Пресса» с заседания регионального парламента.
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