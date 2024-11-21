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Власти ЯНАО продлили программу маткапитала до 2030 года

Власти ЯНАО продлили программу маткапитала до 2030 года

Региональный материнский капитал можно будет тратить на покупку и строительство таунхаусов. Законопроект приняло Заксобрание ЯНАО, передает корреспондент «Север-Пресса» с заседания регионального парламента.

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