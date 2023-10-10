В Крыму презентовали путеводитель по 100 лучшим фотоместам полуострова

В Севастополе представили книгу «100 лучших мест для фотосъёмки в Крыму». Это первый в России путеводитель с профессиональными снимками известных фотографов, указанием геолокаций и QR-кодами ближайших парковок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии