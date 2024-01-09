Две беды России внезапно сошлись: Мигранты и тут отличились

Виктор Горшков Почему бы не создать на подобие счетной палаты или антимонопольной службы и не проверять целую область на предмет коррупции ,злоупотребления власти и др. юридические нарушения или преступления. Повторяю,массовую проверку области и по результатам донесения во всех СМИ, чтобы др. не чистые на руку боялись ,что к ним придут с проверкой. Потом проверить другом самый не благонадежный регион.Только так можно начать наводить порядок в стране,конечно не исключая точечные проверки по поступающим сигналам.

Ратник Ратник И мат не услышат. Слишком велик откат. Только селективный отсьтрел под телекамеру.... И начинать это надо вчера. Ничего, скоро наши пацаны с СВО приходить начнут.... В крови захлебннутся и диаспоры и их крышеватели. Мы помним всё и знаем их поимённо. Так что на Генпрокурора одна надёжа. Лишняя кровь никому не нужна... Тем более, что абсолютно безвинных погибает 70% от общего числа...