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Царьград

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Свежие комментарии

  • sorsw
    Надо решать!У русских кончило...
  • Михаил Еграшин
    Это можно чью-то хату выставить и на "службу" свалить?Собянин рассказал...
  • Татьяна Долхонова
    Так он же был на России в Дуэте, не помню с кем! И все аплодировали( Особенно ведущие Лазарев и БасковБольше не покажут...

Две беды России внезапно сошлись: Мигранты и тут отличились

Две беды России внезапно сошлись: Мигранты и тут отличились

Причудливым образом переплелись две беды, терзающие русский народ: беспредел со стороны мигрантов и проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Почему бы не создать  на подобие счетной палаты или антимонопольной службы и не проверять целую область на предмет  коррупции ,злоупотребления власти и др. юридические нарушения или преступления. Повторяю,массовую проверку области и по результатам донесения во всех СМИ, чтобы др. не чистые на руку боялись ,что к ним придут с проверкой.  Потом проверить другом самый не благонадежный регион.Только так можно начать наводить порядок в стране,конечно не исключая  точечные проверки по поступающим сигналам.
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11 час.
Ратник Ратник
И мат не услышат. Слишком велик откат. Только селективный отсьтрел под телекамеру.... И начинать это надо вчера. Ничего, скоро наши пацаны с СВО приходить начнут.... В крови захлебннутся и диаспоры и их крышеватели. Мы помним всё и знаем их поимённо. Так что на Генпрокурора одна надёжа. Лишняя кровь никому не нужна... Тем более, что абсолютно безвинных погибает 70% от общего числа...
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9 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Да не две беды , одна , дураки и дороги . Дорога приведшая к нам чурок и драки , что думают что им прокатило . Вот фиг угадали .
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9 час.

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