Боевой электромагнитный комплекс RF DEW для британской армии

Опытный комплекс RF DEWДля защиты от беспилотной авиации и иных угроз в Великобритании сейчас создается перспективный боевой электромагнитный комплекс RF DEW.
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