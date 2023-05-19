Politico: США готовятся к замораживанию украинского конфликта на десятилетия

США строят планы на случай превращения украинского конфликта в замороженный и рассчитывают, что он может продлиться много лет или даже десятилетий, сообщает Politico.
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