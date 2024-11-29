У Лички и Слишковича проблемы, «Краснодар» и «Локо» на грани. 17-й тур РПЛ интригует

Лена Мисько

🚨😳 Судья Кукуляк прикреплен к «Крыльям Советов». Теперь он назначен на игру в Санкт-Петербурге Сегодня департамент судейства и инспектирования РФС объявил судей, назначенных на матчи 17-го тура чемпионата России. Игру «Зенит» - «Крылья Советов» доверили Евгению Кукуляку. Он уже в шестой раз в этом чемпионате будет работать на встрече с участием самарцев. Его прикрепили к этой команде? Вот на какие матчи он получал назначения: 1-й тур, 20 июля, «Крылья Советов» - «Зенит» - 0:4, резервный 2-й тур, 26 июля, «Крылья Советов» - «Ростов» - 1:3, судья 7-й тур, 1 сентября, «Крылья Советов» - «Динамо» Мх – 0:1, резервный 9-й тур, 23 сентября, «Ахмат» - «Крылья Советов» - 1:1, судья 12-й тур, 20 октября, «Оренбург» - «Крылья Советов» - 2:2, резервный 17-й тур, 1 декабря, «Зенит» - «Крылья Советов», судья Всего в этом чемпионате у Кукуляка четыре игры в поле, три из них – с участием самарской команды. По версии эксперта «СЭ», во встречах «Крылья Советов» - «Ростов» и «Локомотив» - «Динамо» Мх он допустил три серьезные ошибки. Кроме того, еще одна ошибка, во встрече «Ахмат» - «Крылья Советов», зафиксирована экспертами ЭСК. В чемпионате России-2023/24 Кукуляк пять раз работал на играх «Крыльев Советов» - трижды судьей и дважды в роли ВАР. На этой неделе рефери из Калуги выполнял обязанности АВАР в ходе кубковой встречи «Ростов» - «Спартак» (2:1), в которой не назначен как минимум один пенальти в пользу красно-белых. Они подали жалобу в ЭСК на качество судейства. Решение по этому обращению пока не объявлено. Александр Бобров, "Спорт-Экспресс" @KGBreferee https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/sudya-kukulyak-naznachen-na-match-zenit-krylya-sovetov-2276917/