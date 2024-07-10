Худшие страхи подтвердились: В НАТО официально озвучили планы по экспансии Чёрного моря

По итогам саммита в Вашингтоне, НАТО подготовила официальное заявление, которое напрямую касается планов альянса по экспансии Чёрного моря.
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