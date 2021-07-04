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Коровий навоз и моча как лекарство от COVID-19: в Индии за несогласие двое мужчин второй месяц в тюрьме

Коровий навоз и моча как лекарство от COVID-19: в Индии за несогласие двое мужчин второй месяц в тюрьме

В индуизме коровы священны и в стране рекламируются лекарства, приготовленные из их отходов. Уже 45 суток в индийской в тюрьме находятся активисты Эрендро Лейчомбам и Кишоречандра Вангкхем.

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