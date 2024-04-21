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В Бундестаге захотели принимать побольше грузинских беженцев

В Бундестаге захотели принимать побольше грузинских беженцев

Германия устами депутата Бундестага от СДПГ Хельге Линда угрожает лишить Грузию статуса "безопасной страны", если там примут законопроект «О прозрачности иностранного влияния» Чем это грозит и кому?Статус, которого немцы хотят лишить понизившую "стремление в ЕС" Грузию, понижает шансы мигрантов на получение в ФРГ убежища.

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