Делегация КНДР вылетела в Россию для участия в антифашистской конференции

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru Представители Корейской народной армии КНДР вылетели в Россию для участия в 3-й Международной антифашистской конференции, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
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