«Градом» и «Гиацинтом»: артиллеристы ВДВ рассказали о боях на Запорожском направлении

На днях артиллерия группировки «Днепр» результативно ударила по двум бригадам береговой обороны ВСУ и двум бригадам территориальной обороны в районе населенных пунктов Новоданиловка, Каменское в Запорожской области.
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