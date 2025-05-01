Минобороны отчиталось о поражении инфраструктуры аэродромов ВСУ

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам сосредоточения морских безэкипажных катеров ВСУ.
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