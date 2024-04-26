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Тренер "Пари НН" Юран поставил ультиматум: "Если не будет усиления, я не останусь в команде"

Тренер "Пари НН" Юран поставил ультиматум: "Если не будет усиления, я не останусь в команде"

Главный тренер нижегородской футбольной команды "Пари НН" Сергей Юран поделился планами на будущее.Тренер "Пари НН" Сергей Юран на встрече с болельщиками рассказал, что команде необходимо усиление после потери ведущих спортсменов.

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