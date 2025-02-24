Рябков: в идее Путина по урегулированию на Украине есть компромиссный заряд

Идеи и предложения по урегулированию украинского конфликта, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным в июне прошлого года на встрече с руководством МИД страны, несут значительный компромиссный заряд.
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