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Непреодолимая сила, внесённая в договор задним числом: об одной правке оферты маркетплейса

Летом 2026 года по складам операторов торговых платформ прошла серия ударов беспилотных летательных аппаратов; товар продавцов уничтожен.

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