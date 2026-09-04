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Сивков: Удары по заводам в Европе не помогут. Действовать нужно иначе – вспомните опыт в Грузии 2008 года

Сивков: Удары по заводам в Европе не помогут. Действовать нужно иначе – вспомните опыт в Грузии 2008 года

Удары по европейским заводам, работающим в интересах бандеровцев, приведут к войне с НАТО. Задача российского командования – разгром ВСУ, и опасаться ввода западного контингента на Украину не стоит, что продемонстрировал опыт трехдневной войны в Грузии.

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