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Овечкин побил российский рекорд НХЛ по очкам в 39+ лет

Овечкин побил российский рекорд НХЛ по очкам в 39+ лет

Он показал лучший результат среди россиян в этом возрасте и старше в НХЛ.фото: alexander-ovechkin.comНападающий и капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил российский рекорд по очкам в возрасте 39+ лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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