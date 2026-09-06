«Вы спились — мы приехали»: мигранты затравили жителя Подмосковья, чей район заполонили не говорящие по-русски дети

Телеканал "78" Житель подмосковного Монино пожаловался на засилье мигрантов, которое особенно проявилось после начала учебного года.
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Прикрытый нацизм, говорите...у себя на Родине вы его неприкрыто проявляете и даже гордитесь этим. Так что, да национализм и опасение за свою Родину проявляет Владимир. И ничего плохого в этом нет. Очень обидно, когда твою Родину превращают в пастбище для баранов и ослов, которые только жрут, срут и размножаются. А ещё очень много 3,14..т, сидя у тебя на шее...работнички...ну насмешили...
А что Собянин , ничего не может сделать, или не хочет? Или он хорошо на этом зарабатывает? Мерзкая рожа, плюнуть хочется
Правительство России миграционной политикой роет себе могилу.
мигры это беда.
Голосуем за партию Жириновского ЛДПР