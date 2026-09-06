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«Вы спились — мы приехали»: мигранты затравили жителя Подмосковья, чей район заполонили не говорящие по-русски дети

«Вы спились — мы приехали»: мигранты затравили жителя Подмосковья, чей район заполонили не говорящие по-русски дети

Телеканал "78" Житель подмосковного Монино пожаловался на засилье мигрантов, которое особенно проявилось после начала учебного года.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ксюша Кирьязис
Ксюша Кирьязис

Прикрытый нацизм, говорите...у себя на Родине вы его неприкрыто проявляете и даже гордитесь этим. Так что, да национализм и опасение за свою Родину проявляет Владимир. И ничего плохого в этом нет. Очень обидно, когда твою Родину превращают в пастбище для баранов и ослов, которые только жрут, срут и размножаются. А ещё очень много 3,14..т, сидя у тебя на шее...работнички...ну насмешили...