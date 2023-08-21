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В Новосибирске пьяный отец жестоко избил сына и пообещал сдать его в детдом

В Новосибирске пьяный отец жестоко избил сына и пообещал сдать его в детдом

В поселке Плановый Советского района Новосибирска мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился на сына с ремнем из-за того, что тот пошел играть во двор без разрешения, видео опубликовано в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте».

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