Собчак осталась недовольна: Генерал Гурулёв объяснил как «безопасно» взять Харьков и спасти от гибели наших бойцов

Генерал Гурулёв объяснил, как "безопасно" взять Харьков и уберечь от гибели наших бойцов, которых могут никогда не вернуться, если посылать их в голый штурм: "Просто его снести к чёртовой матери и спокойно туда зайти".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии