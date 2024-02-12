Песков объяснил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина положением их стран

В Кремле считают, что критика интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца связана со сложным положением их стран.
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