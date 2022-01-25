Журнал «Профиль»

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В ЦВО пройдут пять крупных учений противовоздушной обороны

В ЦВО пройдут пять крупных учений противовоздушной обороны

В Центральном военном округе (ЦВО) до конца текущего года пройдут пять масштабных военных учений. В их ходе будут производиться пуски зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны – на полигонах в Астраханской области и Республике Бурятия.

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