Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 512 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Ну, да, а кто сотни миллионов украл, тем тоже 7 лет!Ростовского чинов...
  • Александр Лагуткин
    Не все гладко было с руководством МО при Шойгу. Поэтому и  уничтожили всё руководство Вагнера, а сам Вагнер попыталис...Судьба "Вагнеров"...
  • Юрий Зубрин
    Лукавит автор,лукавит .Он прав в одном ,что пиндосы ведут себя как слон в посудной лавке ,черепков много ,шума много ..."Опасная авантюра...

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и другие нововведения для блогеров

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и другие нововведения для блогеров

За распространение таких видеоматериалов участникам грозит штраф до 1 млн рублей.В России планируют запретить треш-стримы, которые некогда набирали обороты и приносили их участникам огромные суммы в виде «донатов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх