Госдума приняла закон о запрете треш-стримов и другие нововведения для блогеров

За распространение таких видеоматериалов участникам грозит штраф до 1 млн рублей.В России планируют запретить треш-стримы, которые некогда набирали обороты и приносили их участникам огромные суммы в виде «донатов».
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