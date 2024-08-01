ЖК «1-й Саларьевский»: новая жизнь в получасе езды от центра 

Раскинувшийся на 11 гектарах «1-й Саларьевский» — это семь разноэтажных корпусов ростом до 25 этажейПо данным столичного Росреестра, в июне 2024 года Новая Москва заняла первое место по оформленным на первичном рынке сделкам: в ТиНАО зарегистрированы 4875 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости — 34,3% от общего числа июньских ДДУ столицы.