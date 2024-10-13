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У Лепса из-за чрезмерного употребления алкоголя началась гангрена

У Лепса из-за чрезмерного употребления алкоголя началась гангрена

Григорий ЛепсГригорий Лепс длительное время сталкивается с проблемами, связанными с алкоголем. Известно, что певец имеет склонность к злоупотреблению спиртным, и это негативно сказывается на его здоровье.

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