«Ниндзя» так: японскому сериалу прочат успех «Игры в кальмара»

Новинка Netflix «Дом ниндзя» (или «Последний клан ниндзя») вышла 15 февраля. Критики прочат шоу славу «Игры в кальмара» и обещают, что зрители основательно подсядут на него: в сериале сбалансированы экшен, драма и детектив, поднимаются вопросы самоидентификации и семейных ценностей.