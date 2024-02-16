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«Ниндзя» так: японскому сериалу прочат успех «Игры в кальмара»

«Ниндзя» так: японскому сериалу прочат успех «Игры в кальмара»

Новинка Netflix «Дом ниндзя» (или «Последний клан ниндзя») вышла 15 февраля. Критики прочат шоу славу «Игры в кальмара» и обещают, что зрители основательно подсядут на него: в сериале сбалансированы экшен, драма и детектив, поднимаются вопросы самоидентификации и семейных ценностей.

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