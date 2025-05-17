Зеленского резко осадили: впервые с 2022 года его не пригласили на саммит НАТО

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Eduard
Ну ещё всё нзакончилось!
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17 час.
Часовщик
А аедь припрется.
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12 час.
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