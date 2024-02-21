Автоэксперт перечислил пять признаков плохой машины с пробегом

При покупке подержанного автомобиля необходимо обращать внимание на историю его обслуживания, год выпуска и пробег, а также заранее внимательно оценивать состояние кузова, салона, проверять документы (в том числе количество бывших владельцев, участие в ДТП, нахождение в залоге и прочее).