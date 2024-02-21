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Автоэксперт перечислил пять признаков плохой машины с пробегом

Автоэксперт перечислил пять признаков плохой машины с пробегом

При покупке подержанного автомобиля необходимо обращать внимание на историю его обслуживания, год выпуска и пробег, а также заранее внимательно оценивать состояние кузова, салона, проверять документы (в том числе количество бывших владельцев, участие в ДТП, нахождение в залоге и прочее).

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Комментарии
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Валерий Соловьев
Вот как раз дилер снииюмает все допы и часть дорогих опций, оставляет у себя второй комплект резины, полирует мастикой сколы и царапины.
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