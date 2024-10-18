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Новости экономики России

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Объем взносов в рамках программы долгосрочных сбережений в России достиг 91,5 млрд рублей

Объем взносов в рамках программы долгосрочных сбережений в России достиг 91,5 млрд рублей

Объем взносов с начала реализации программы долгосрочных сбережений в России достиг 91,5 млрд рублей, об этом в рамках Московского финансового форума заявил президент Ассоциации неправительственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

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