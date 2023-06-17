Минздрав призвал увеличить объемы производства аналогов дорогих лекарств

Замглавы Министерства здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил о необходимости нарастить объемы производства дешевых аналогов препаратов для социально значимых заболеваний и усовершенствовать ценовое регулирование среди дорогостоящих лекарств.
Замглавы Министерства здравоохранения РФ Сергей Глаголев заявил о необходимости нарастить объемы производства дешевых аналогов препаратов для социально значимых заболеваний и усовершенствовать ценовое регулирование среди дорогостоящих лекарств.
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