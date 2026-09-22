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Газета.ру

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Депутат Говырин: военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября

Депутат Говырин: военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября

С 1 октября 2026 года пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств планируется увеличить на 4%.

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