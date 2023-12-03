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Минтюков делит 3-е место по очкам среди новичков НХЛ. У него 1+12 после передачи в игре с «Анахаймом»

Минтюков делит 3-е место по очкам среди новичков НХЛ. У него 1+12 после передачи в игре с «Анахаймом»

20-летний защитник при игре в большинстве сделал передачу по ходу результативной атаки «Дакс», завершившейся голом нападающего Алекса Киллорна.

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