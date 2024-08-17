Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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ЗАПОВЕДИ ДАЖДЬБОГА ( с комментариями)

ЗАПОВЕДИ ДАЖДЬБОГА ( с комментариями)

  1. «Кто имеет благословение Перуна на союз семейный, да не будет между ними ни рати, ни фаты».  Фатта – это понятие трагедии, то есть фатальность.

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Комментарии
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Александр Николаевич
В &quot;Веде Словена&quot; и в &quot;Велесовой книге&quot; имя этого бога упоминается как ДОЖДЬБОГ то есть дословно по образам это - Добро Желающий Дать Бог.
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16 час.
А
Алексей
Истинно так, слава Роду, что есть ещё на Руси разумные люди.
Ответить
5 час.

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