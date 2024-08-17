1. «Кто имеет благословение Перуна на союз семейный, да не будет между ними ни рати, ни фаты». Фатта – это понятие трагедии, то есть фатальность.
ЗАПОВЕДИ ДАЖДЬБОГА ( с комментариями)
Комментарии
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Александр Николаевич
В "Веде Словена" и в "Велесовой книге" имя этого бога упоминается как ДОЖДЬБОГ то есть дословно по образам это - Добро Желающий Дать Бог.
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16 час.
А
Алексей
Истинно так, слава Роду, что есть ещё на Руси разумные люди.
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5 час.
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