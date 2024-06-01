«Наши все разворуют»: в Киеве предложили отдать строительство обороны НАТО

VG Vasily Golov НАТО по действиям в Сербии,Афганистане,Ираке,Сирии,Ливии разрушитель,оккупант и спонсор террора.На бумаге-оборонительная организация.По Вашингтонскому договору,но не по действиям.

карюкалов вячеслав В этом вся проблема.