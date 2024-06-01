Вороватые украинские чиновники не способны выполнять крупные государственные заказы, поэтому эта работа должна быть отдана странам Запада.
«Наши все разворуют»: в Киеве предложили отдать строительство обороны НАТО
Комментарии
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VG
Vasily Golov
НАТО по действиям в Сербии,Афганистане,Ираке,Сирии,Ливии разрушитель,оккупант и спонсор террора.На бумаге-оборонительная организация.По Вашингтонскому договору,но не по действиям.
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17 час.
карюкалов вячеслав
В этом вся проблема.
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10 час.
Юрий Золотарев
Пральна! А мы каждой строй-бригаде НАТО подарим (на генетическую память) по "Кинжалу"!
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8 час.
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