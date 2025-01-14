Теперь тыкву будут просить даже дети. Превратили простой овощ в нежнейшее пюре с курицей и грибами

Тыкву у нас готовят достаточно редко — многие просто не знают, как сделать ее вкусной. Этот рецепт поможет вам взглянуть на простой овощ по-новому: превратим тыкву в нежнейшее пюре, дополнив его ароматными грибами и сочной курицей.