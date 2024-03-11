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Момент поражения украинского истребителя МиГ-29 попал на видео очевидцев

Момент поражения украинского истребителя МиГ-29 попал на видео очевидцев

Момент уничтожения вражеского истребителя МиГ-29 попал в объектив камеры проезжающих мимо очевидцев. Напомним, самолет был сбит в минувшую пятницу в районе Покровска на временно оккупированной территории ДНР.

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