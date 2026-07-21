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Порядок, государство

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В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Генический» провели профилактическое мероприятие «Пешеход на переход», направленное на повышение уровня безопасности на дорогах и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

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