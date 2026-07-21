В Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Генический» провели профилактическое мероприятие «Пешеход на переход», направленное на повышение уровня безопасности на дорогах и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии